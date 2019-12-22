2019-12-22T21:03:30+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом столкнулись три авто, есть пострадавшие

Три человека госпитализированы
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На трассе Р-228 Саратов - Волгоград в районе села Синенькие произошло столкновение трех автомобилей. В темноте не разъехались Lada Kalina, Kia Rio и ВАЗ-2112.

По предварительным данным, в результате госпитализированы три человека, еще одного – 3-летнего мальчика из Lada Kalina доставили в больницу для осмотра.

Водитель и пассажирка Kia Rio были госпитализированы, также, как и пассажирка Lada Kalina.

Остальным была оказана помощь на месте. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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