На трассе под Саратовом столкнулись три авто, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 21:03 2019-12-22T21:03:30+03:00

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На трассе Р-228 Саратов - Волгоград в районе села Синенькие произошло столкновение трех автомобилей. В темноте не разъехались Lada Kalina, Kia Rio и ВАЗ-2112.

По предварительным данным, в результате госпитализированы три человека, еще одного – 3-летнего мальчика из Lada Kalina доставили в больницу для осмотра.

Водитель и пассажирка Kia Rio были госпитализированы, также, как и пассажирка Lada Kalina.

Остальным была оказана помощь на месте. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU