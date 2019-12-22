2019-12-22T10:14:42+03:00
Общество

На улицы городов Саратовской области выйдут троллейбусы из Москвы

Саратов, Балаково и Энгельс получат троллейбусы, отработавшие в Москве
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В Саратов, Энгельс, Балаково поступят 50 троллейбусов, работавших ранее на улицах Москвы. Об этом решении на переговорах председателя ГД Вячеслава Володина с мэром Москвы Сергеем Собяниным стало известно после публикации в инстаграм-аккаунте volodin.saratov

Москва переходит на электробусы – троллейбусы на электрическом ходу, которым не требуется контактная сеть. А 200 свой троллейбусов столичные власти решили раздать другим российским городом. Каждый четвертый из них придет в Саратовскую область.

Новые электробусы, кстати, планируется выпускать на бывшем заводе «Тролза» в Энгельсе.

- Стоит отметить, что московские троллейбусы были закуплены недавно и имеют небольшой пробег. Представители горэлектротранспорта городов смогут самостоятельно выбрать троллейбусы, которые отправятся в наш регион, - сообщают модераторы инстаграм-аккаунта volodin.saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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