В Саратове девушка на Daewoo Matiz спровоцировала ДТП с пострадавшими
Столкновение произошло на улице Черниговская
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Вечером 19 декабря 20-летняя девушка за рулем Daewoo Matiz решила при повороте налево не уступать дорогу «Ладе Гранта», и спровоцировала столкновение. ДТП произошло в 20.15 у дома №46 по улице Черниговская в Саратове.
Как сообщили в областной ГИБДД, в результате 43-летний водитель «Лады» остался невредим, а вот его 37-летняя пассажирка была госпитализирована. Медики также увезли в больницу и саму виновницу аварии, которая также получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU