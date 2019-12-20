В Саратове девушка на Daewoo Matiz спровоцировала ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 09:34 2019-12-20T09:34:01+03:00

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Вечером 19 декабря 20-летняя девушка за рулем Daewoo Matiz решила при повороте налево не уступать дорогу «Ладе Гранта», и спровоцировала столкновение. ДТП произошло в 20.15 у дома №46 по улице Черниговская в Саратове.

Как сообщили в областной ГИБДД, в результате 43-летний водитель «Лады» остался невредим, а вот его 37-летняя пассажирка была госпитализирована. Медики также увезли в больницу и саму виновницу аварии, которая также получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU