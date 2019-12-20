2019-12-20T10:42:03+03:00
Общество

Михаил Исаев усомнился в результатах опроса, который провела мэрия Саратова

Глава города поручил провести исследование
Дарья Вострикова
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Глава Саратова Михаил Исаев усомнился в результатах опроса, который провела мэрия.

Напомним, вчера на заседании постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению, законности и защите прав населения председатель комитета по общественному мнению, анализу и информации мэрии Евгения Кознова огласила итоги.

Выяснилось, что из 500 человек в двух фокус-группах: от 18 до 35 лет и от 35 до 65 многие недовольны городской экономикой и производством, трудоустройством, материально-техническим оснащением города и других сферах.

Кроме того, 28% саратовцев в возрасте от 45 до 55 лет готовы идти на массовые акции протеста. Чем ниже уровень дохода, тем решительнее граждане готовы действовать.

- Сегодня были озвучены итоги социологического опроса и фокус-групп социально-экономической ситуации на территории Саратова. Данные, которые были представлены, вызывают сомнения.

Нам нужно провести исследование с привлечением научного сообщества, — сказал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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