Опрос: 28% саратовцев готовы идти на митинги протеста

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-19T14:47:27+03:00

Чем ниже доход, тем решительнее гражданин

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Мэрия Саратова провела опрос о социально-экономической ситуации среди местных жителей.

Собраны мнения 500 человек в двух фокус-группах: от 18 до 35 лет и от 35 до 65.

Председатель комитета по общественному мнению, анализу и информации мэрии Евгения Кознова огласила его итоги сегодня, 19 декабря, на заседании постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению, законности и защите прав населения.

Негативную оценку социально-экономической ситуации дали 37% респондентов, среди них больше всего граждан в возрасте от 25 до 54 лет.

Об ухудшении ситуации в городе сказали 50% человек, обратное мнение высказали 15% саратовцев.

Местные жители оценили перемены в лучшую сторону в организации культурной(65%) и спортивной(57%) жизни Саратова, состоянию садово-паркового хозяйства(64%), местах для проведениях досуга(73%).

Граждане недовольны городской экономикой и производством(73%), трудоустройством(76%), работой сферы ЖКХ(66%), уборкой города(60%), а также утилизацией бытовых отходов и материально-техническим оснащением города( по 50%).

Саратовцы негативно высказались об экологической ситуации(51%), работе сферы ЖКХ(41%), противодействию коррупции(52%) — сферах оценки деятельности органов местного самоуправления.

Работу мэрии оценили отрицательно 41% человек, 28% — положительно.

Кроме того, 28% саратовцев готовы идти на массовые акции протеста. Это люди в возрасте от 45 до 55 лет, причем чем ниже уровень дохода, тем решительнее граждане готовы действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU