Опрос: 28% саратовцев готовы идти на митинги протеста
Мэрия Саратова провела опрос о социально-экономической ситуации среди местных жителей.
Собраны мнения 500 человек в двух фокус-группах: от 18 до 35 лет и от 35 до 65.
Председатель комитета по общественному мнению, анализу и информации мэрии Евгения Кознова огласила его итоги сегодня, 19 декабря, на заседании постоянной комиссии городской думы по местному самоуправлению, законности и защите прав населения.
Негативную оценку социально-экономической ситуации дали 37% респондентов, среди них больше всего граждан в возрасте от 25 до 54 лет.
Об ухудшении ситуации в городе сказали 50% человек, обратное мнение высказали 15% саратовцев.
Местные жители оценили перемены в лучшую сторону в организации культурной(65%) и спортивной(57%) жизни Саратова, состоянию садово-паркового хозяйства(64%), местах для проведениях досуга(73%).
Граждане недовольны городской экономикой и производством(73%), трудоустройством(76%), работой сферы ЖКХ(66%), уборкой города(60%), а также утилизацией бытовых отходов и материально-техническим оснащением города( по 50%).
Саратовцы негативно высказались об экологической ситуации(51%), работе сферы ЖКХ(41%), противодействию коррупции(52%) — сферах оценки деятельности органов местного самоуправления.
Работу мэрии оценили отрицательно 41% человек, 28% — положительно.
Кроме того, 28% саратовцев готовы идти на массовые акции протеста. Это люди в возрасте от 45 до 55 лет, причем чем ниже уровень дохода, тем решительнее граждане готовы действовать.
ИСТОЧНИК KP.RU