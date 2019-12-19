2019-12-19T12:56:43+03:00
Общество

Большая часть гостиниц в Саратове может закрыться в новом году

Обязательную классификацию прошла только каждая шестая гостиница
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Виктория БородянскаяВиктория БородянскаяФото: Александр Уриевский
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В Саратовской области очень медленно идет классификация коллективных средств размещения – гостиниц и домов отдыха. Об этом 19 декабря рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская на брифинге в пресс-центре КП-Саратов.

- Нам никуда от этого не деться, это требования законодательства. Но это в результате делается для удобства людей и для престижа самих отельеров. Прохождение классификации - это сегодня самый актуальный вопрос в гостиничном бизнесе. Получение звёзд для всех обязательно, - заметила Бородянская.

Летом должны были пройти классификацию те гостиницы и турбазы, где имеется свыше 50 мест для размещения прибывших, до конца этого года - те, у кого свыше 15 мест размещения. В течение 2020 года должны пройти классификацию все остальные гостиницы хостелы, отели. Бородянская отметила, что консультацию и помощь в этом может оказать Комитет по туризму и ТПП области.

Стоимость вопроса оформления классификации - около 40 тысяч рублей, для гостиниц уровня 3-4 звезды. Для пятизвездочных может доходить до 70 тысяч. Минимальные расценки для тех, кто звезд вообще не получает – в пределах 10 тысяч рублей. При этом пока прошли процедуру только 51 гостиница из 322. Как заметила председатель комитета по туризму, сейчас документы "идут валом", все вспомнили. что подступают сроки, но до нового года всех оформить не успеют.

- Штраф для юридического лица за отсутствие классификации - 50 тысяч рублей. И закрытие. Мы пытаемся каждому владельцу гостиницы объяснить, что по окончанию сроков классификации, вами займутся соответствующие органы, которые будут фиксировать нарушения - наш комитет контролем не занимается. Самостоятельно себе присвоить звезды также не получиться, - рассказала Вероника Бородянская.

Полученную классификацию потом нужно будет подтверждать спустя три года. Если этого не сделать – гостиница автоматически переходит на уровень ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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