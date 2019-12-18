В Саратове в ближайшее время освобождаются более 700 участков под застройку

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-18T17:41:49+03:00

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Губернатор Радаев потребовал исключить ситуации, как в поселках Иволгино и Солнечный-2, когда в проектах планировки были предусмотрены социальные объекты, но в реальности ничего не было построено. Об этом он заявил на встрече с мэром Саратова Михаилом Исаевым, который доложил о планах развития города.

- Мы перенастроили отношения с подрядными организациями и перешли к социальной ответственности. Параллельно со строительством жилых домов в 11-м микрорайоне будут возводиться социальные объекты – школа, детсад, поликлиника. Эти цивилизованные взаимоотношения с бизнесом должны стать нормой, - поставил задачу по ключевой теме встречи Валерий Радаев.

Исаев сообщил, что за два года муниципалитету возвращено более 110 участков площадью 60 га. Благодаря программе по расселению аварийных домов в ближайшие годы Саратов получит ещё порядка 700 земельных участков. Как сообщила пресс-служба главы региона, уже сейчас с бизнес изучает, что полезного можно построить на этих землях.

- Нужно, чтобы они использовались доступно и прозрачно и для бизнеса, и для жителей, - подчеркнул глава региона.

Кроме этого на встрече обсудили вопросы благоустройства городского пространства и введение новой схемы движения общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU