Два саратовских депутата избавились от мандатов в облдуме
Два депутата от «Единой России» покинули Саратовскую областную Думу.
Свои мандаты сдали гендиректор АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" Максим Шихалов и экс-ректор СГЮА Сергей Суровов.
Председатель мандатной комиссии Николай Бушуев («Единая Россия») заявил на очередном заседании, что оба парламентария добровольно отказались от кресла в парламенте.
Тема стала одной из обсуждаемых на 38-м заседании регионального парламента, некоторые их коллеги остались очень удивлены уходом без объяснений.
Напомним, вокруг Сергея Суровова и его родственников в последние полгода разразилось несколько скандалов.
Народный избранник Дмитрий Чернышевский призвал собравшихся просто принять факт ухода депутатов, после чего разговор на эту тему прекратился и дума приняла решение поддержать заявления об уходе.
ИСТОЧНИК KP.RU