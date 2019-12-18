Два саратовских депутата избавились от мандатов в облдуме

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-18T14:41:18+03:00

Объяснений от них не прозвучало

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Два депутата от «Единой России» покинули Саратовскую областную Думу.

Свои мандаты сдали гендиректор АО "Конструкторское бюро промышленной автоматики" Максим Шихалов и экс-ректор СГЮА Сергей Суровов.

Председатель мандатной комиссии Николай Бушуев («Единая Россия») заявил на очередном заседании, что оба парламентария добровольно отказались от кресла в парламенте.

Тема стала одной из обсуждаемых на 38-м заседании регионального парламента, некоторые их коллеги остались очень удивлены уходом без объяснений.

Напомним, вокруг Сергея Суровова и его родственников в последние полгода разразилось несколько скандалов.

Народный избранник Дмитрий Чернышевский призвал собравшихся просто принять факт ухода депутатов, после чего разговор на эту тему прекратился и дума приняла решение поддержать заявления об уходе.

ИСТОЧНИК KP.RU