2019-12-18T12:32:59+03:00
Общество

Каток на набережной Саратова зальют при наступлении морозов

Также там открылась ярмарка
Екатерина Семенова
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В мэрии Саратова прокомментировали решение создать ярмарку на набережной космонавтов.

Как сообщил «КП-Саратов» замглавы администрации по экономическим вопросам Алексей Никитин, на первом ярусе будут располагаться 10 торговых точек. Время их работы — с 14 до 23 часов в будни, с 10 до 23 часов в выходные.

При этом чиновник подчеркнул, что это будут небольшие павильоны с выпечкой и напитками, а также сопутствующими товарами. Но не стационарные объекты. Они будут работать, в частности для любителей покататься на коньках.

Напомним, ранее с инициативой залить на набережной каток выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Как только позволят погодные условия, на набережной космонавтов будет залит каток, — отметил Алексей Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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