Каток на набережной Саратова зальют при наступлении морозов
В мэрии Саратова прокомментировали решение создать ярмарку на набережной космонавтов.
Как сообщил «КП-Саратов» замглавы администрации по экономическим вопросам Алексей Никитин, на первом ярусе будут располагаться 10 торговых точек. Время их работы — с 14 до 23 часов в будни, с 10 до 23 часов в выходные.
При этом чиновник подчеркнул, что это будут небольшие павильоны с выпечкой и напитками, а также сопутствующими товарами. Но не стационарные объекты. Они будут работать, в частности для любителей покататься на коньках.
Напомним, ранее с инициативой залить на набережной каток выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- Как только позволят погодные условия, на набережной космонавтов будет залит каток, — отметил Алексей Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU