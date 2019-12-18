На набережной Космонавтов откроется ярмарка
Она будет работать до 1 апреля
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На территории набережной Космонавтов в Саратове организована ярмарка продовольственных товаров.
Как следует из распоряжения, которое подписал мэр Михаил Исаев, она начала работать с 16 декабря и завершится 1 апреля 2020 года.
График работы: будние дни с 14:00 до 23:00, выходные — с 10:00 до 23:00.
Согласно схеме мэрии, пять павильонов с товарами будут находиться на втором ярусе набережной, а еще четыре — на первом, вне проезжей части.
Схема
ИСТОЧНИК KP.RU