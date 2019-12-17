На пожаре в Новосоколовогорском поселке не успели спасти женщину-инвалида
Площадь пожара составила 100 кв. м
Изменить размер текста:
На пожаре в Новосоколовогорском поселке Саратова погибла женщина.
- Сигнал о возгорании дома на улице Кедровая поступил в 11:36, на место выехали три единицы техники, 12 человек личного состава. В результате пожара погиб один человек, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.
Открытый огонь ликвидировали в 12:14, площадь пожара составила 100 кв. м.
Напомним, дом загорелся, когда хозяйка вышла в магазин. Вернувшись, она попыталась зайти внутрь и спасти мать-инвалида, но не смогла из-за сильного огня.
ИСТОЧНИК KP.RU