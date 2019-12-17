В горящем доме в Новосоколовогорском поселке ищут женщину-инвалида

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-17T12:42:52+03:00

О том, что больная мать осталась в горящем доме, пожарным сообщила ее дочь

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В Саратове, на улице Кедровая в Новосоколовогорском поселке, днем 17 декабря полыхает двухквартирный частный дом.

Как сообщил сайт «ЧП-Саратов», дом полыхнул, когда хозяйка ушла в магазин. Вернувшись, женщина пыталась зайти внутрь — там оставалась ее мать-инвалид. Гражданка выломала окно, пыталась залезть через него, но не смогла — жар был слишком сильным.

На месте работают пожарные и спасатели, медики оказывают помощь хозяйке дома. Продолжаются поиски оставшейся в доме престарелой женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU