2019-12-17T10:07:54+03:00
Происшествия

В Пугачеве перевернулся автомобиль с тремя детьми

Два автомобиля «Лада Калина» столкнулись на перекрестке
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ДТП в Пугачеве. Фото областной ГИБДДДТП в Пугачеве. Фото областной ГИБДД
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Около 16:00 в минувший понедельник, 16 декабря, на перекрестке улиц Красноармейская и Садовая в Пугачеве столкнулись два автомобиля «Лада Калина».

Перекресток, по данным областной ГИБДД, нерегулируемый, однако установлены знаки приоритета. Именно их указания нарушил 26-летний водитель одного из авто, не пропустив машину, которая двигалась по главной.

Во второй «Калине», кроме 54-летнего водителя, в момент столкновения на заднем сиденье находилась 33-летняя женщина с двухлетним малышом на руках и четырехлетняя девочка без детского кресла. На переднем сиденье был 13-летний мальчик, пристегнутый ремнем безопасности. Всем пассажирам и шоферу понадобилась медицинская помощь, но от госпитализации они отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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