2019-12-16T12:19:00+03:00
Общество

Михаил Сиденко прокомментировал ситуацию с неработающими трамваями в Саратове

Ограничения произошли из-за работ коммунальщиков
Дарья Вострикова
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Сегодня, 16 декабря, замглавы администрации по городскому хозяйству администрации Саратова Максим Сиденко рассказал из-за чего не ходят трамваи №9.

- Причиной временной приостановки транспорта стали работы коммунальщиков. Сегодня к вечеру аварийный участок трубы обещают заменить, после чего будут засыпать дорогу. Только по окончании этих работ движение трамваев восстановится. Ситуация находится на контроле, — отметил он.

Напомним, общественный транспорт перестал ходить с 12 декабря. Исключение составляют рейсы от Детского парка в Заводской район между 18:00 и 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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