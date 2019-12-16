С прошлой недели в Саратове не ходят трамваи №9
Транспорт перестал ездить с 12 декабря
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В Саратове с 12 декабря перестали ходить трамваи №9.
В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточняют, что вагоны не едут из-за коммунальных работ.
Общественный транспорт выходит на линию от Детского парка через Мирный переулок в сторону Заводского района каждый вечер лишь в отрезке между 18:00 и 19:00.
Ограничения продолжают действовать по сегодняшний день.
ИСТОЧНИК KP.RU