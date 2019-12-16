С прошлой недели в Саратове не ходят трамваи №9

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-16T10:51:13+03:00

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В Саратове с 12 декабря перестали ходить трамваи №9.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточняют, что вагоны не едут из-за коммунальных работ.

Общественный транспорт выходит на линию от Детского парка через Мирный переулок в сторону Заводского района каждый вечер лишь в отрезке между 18:00 и 19:00.

Ограничения продолжают действовать по сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU