2019-12-16T10:51:13+03:00
Общество

С прошлой недели в Саратове не ходят трамваи №9

Транспорт перестал ездить с 12 декабря
Дарья Вострикова
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В Саратове с 12 декабря перестали ходить трамваи №9.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточняют, что вагоны не едут из-за коммунальных работ.

Общественный транспорт выходит на линию от Детского парка через Мирный переулок в сторону Заводского района каждый вечер лишь в отрезке между 18:00 и 19:00.

Ограничения продолжают действовать по сегодняшний день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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