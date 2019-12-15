2019-12-15T21:00:38+03:00
Общество

Вольск в понедельник отключат от электричества

Не весь город, только центр и только до вечера понедельника
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Ремонтные работы в центре Вольска приведут к отключению электричества на нескольких улицах. Горожан заранее предупредили об отключении электроэнергии 16 декабря, в понедельник, с 8:00 до 16:30.

Следующие адреса будут временно обесточены:

улица ЛьваТолстого 151-169, 130-140, улица Коммунистическая 39-51, 24-32, детский сад № 2.

Отключение коснется магазина «Калинка», парикмахерской (Л.Толстого, 130), страховой компании (Л. Толстого, 130), ИП Оганян (Л.Толстого, 161), ООО «Связь сервис» (Коммунистическая 26), «Оконная артель» (Коммунистическая, 32 ), ИП Кузьмичева, ИП Клюев (Коммунистическая, 32а), ИП Янов (Коммунистическая 43).

ИСТОЧНИК KP.RU

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