2019-12-15T20:07:04+03:00
Политика

Сын певицы Валерии снова попал в ДТП: Уже в третий раз за неделю

В предыдущий раз, после выписки из больницы, такси с сыном звезды врезалось в автобус
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Арсений Шульгин, сын певицы Валерии, в обычной жизни Аллы Перфиловой, уроженки Аткарска Саратовской области, снова попал в ДТП.

Отпрыску звездного семейства не везет с транспортом слишком часто. При этом нельзя однозначно утверждать, что только он сам виноват в этом.

Ровно неделю назад, 8 декабря на трассе М-11 по дороге в северную столицу он серьезно разбился вместе с подругой, которая получила перелом руки. После выписки из больницы, спустя несколько дней, такси, на котором он ехал из лечебного учреждения, попало в ДТП.

В Инстаграм сегодня, 15 декабря, Арсений сообщил что снова оказался в аварии.

- Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то, - цитирует публикацию из закрытого аккаунта Арсения Лента.ру. ДТП оказалось незначительным, никто не пострадал, и даже ГИБДД вызывать не стали.

Реакция звездной мамы на такое "везение" сына пока не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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