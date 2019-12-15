В подъезд жилого дома в Вольске подкинули мешок с котятами

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-15T16:17:31+03:00

Животные весь день находились в завязанном мешке из-под муки

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В Вольске Саратовской области в подъезд дома подкинули мешок с котятами.

Как сообщила автор поста в группе «Типичный Саратов» Наталия Жукова, кто-то таким образом решил избавиться от животных.

- Не понимаю, что движет людьми издеваться над животными. Нам подкинули вот такое чудо! Весь день котята стояли замотанные в мешке, – возмутилась женщина.

Фото Наталии Жуковой

Котят нашли случайно по мяуканью.

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ИСТОЧНИК KP.RU