2019-12-15T16:30:16+03:00
Спорт

Саратовский конькобежец Данила Семериков выиграл золото на этапе Кубка мира в Японии

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Саратовский конькобежец Данила Семериков в составе сборной России выиграл золотую медаль на прошедшем 15 декабря в японском Нагано этапе Кубка мира.

Данила оказался быстрее всех и выиграл золото на дистанции 5000 м.

Результат Семерикова - 6 минут 18,605 секунды.

Серебро досталось Питеру Майклу из Новой Зеландии, который отстал от саратовского спортсмена всего лишь на 1 сотую долю секунды. Третьим стал еще один россиянин - Александр Румянцев.

Теперь, как минимум до февраля, саратовский конькобежец является "самым-самым" во всем мире в стайерских дисциплинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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