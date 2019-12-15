2019-12-15T14:57:32+03:00
Происшествия

У семей погорельцев в Саратове опека собирается отнять детей

Об этом в соцсетях заявили сами пострадавшие
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В начале июля в Саратове в Смурском переулке сгорел двухэтажный жилой дом №10. Ранее в этом месте уже пытались устроить поджоги. Это самый центр города, между улицами Вольской и Горького, вокруг построенные недавно элитные многоэтажки.

- Прошло уже 5 месяцев с пожара на Смурском переулке 10! хочется рассказать какая помощь была оказана:

1. Министерство труда и соцзащиты выплатило 15000 тысяч ( и сказали что это очень большая сумма);

2. Повесили объявление, что дадут квартиры до 2025 года;

3. Полиция отказала в уголовном деле, не смотря на поджог.

Спасибо за помощь и поддержку народа и это несмотря на то что в данном доме проживают инвалиды, пенсионеры и многодетная семья (вернее в данный момент они скитаются по разным домам). Вместо помощи опека грозилась отобрать детей, - написала Екатерина Кочеткова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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