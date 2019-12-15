В ДТП в Вольске пострадал 12-летний мальчик
Машины столкнулись на Улице Пушкина
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В Вольске Саратовской области днем 14 декабря произошло столкновение двух авто, в котором пострадал ребенок.
ДТП произошло около 14.35 на улице Пушкина у дома №26, недалеко от пересечения с Народной. KIA RIO, за рулем которой был 28-летний мужчина, столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 34-летней женщины.
Пострадавшим в столкновении оказался 12-летний пассажир Solaris.
Как сообщила «КП-Саратов» инспектор по пропаганде Вольского отдела ГИБДД Мария Липкусь, мальчику оказали помощь на месте прибывшие медики «скорой», госпитализация не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU