В ДТП в Вольске пострадал 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-15T11:23:22+03:00

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В Вольске Саратовской области днем 14 декабря произошло столкновение двух авто, в котором пострадал ребенок.

ДТП произошло около 14.35 на улице Пушкина у дома №26, недалеко от пересечения с Народной. KIA RIO, за рулем которой был 28-летний мужчина, столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 34-летней женщины.

Пострадавшим в столкновении оказался 12-летний пассажир Solaris.

Как сообщила «КП-Саратов» инспектор по пропаганде Вольского отдела ГИБДД Мария Липкусь, мальчику оказали помощь на месте прибывшие медики «скорой», госпитализация не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU