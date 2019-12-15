2019-12-15T11:23:22+03:00
Происшествия

В ДТП в Вольске пострадал 12-летний мальчик

Машины столкнулись на Улице Пушкина
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске Саратовской области днем 14 декабря произошло столкновение двух авто, в котором пострадал ребенок.

ДТП произошло около 14.35 на улице Пушкина у дома №26, недалеко от пересечения с Народной. KIA RIO, за рулем которой был 28-летний мужчина, столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 34-летней женщины.

Пострадавшим в столкновении оказался 12-летний пассажир Solaris.

Как сообщила «КП-Саратов» инспектор по пропаганде Вольского отдела ГИБДД Мария Липкусь, мальчику оказали помощь на месте прибывшие медики «скорой», госпитализация не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП в Вольске пострадал 12-летний мальчик
Энгельс признан самым комфортным городом в Саратовской области
В Саратовской области будет туманное воскресенье
Панков: Глава Росгвардии поддержал предложение Володина о создании кадетской школы
«Автодор» обыграл в Саратове «Нижний Новгород»
Жителей Саратовской области предупредили о тумане
Саратовский «Кристалл» уступил «Чебоксарам»
В Саратове парни украли панду из цветочного магазина
В Балашовец рецидивист избил мужчину ради техники и продуктов
Саратовцев ждет встреча с героями мультфильма «Холодное сердце»
В Саратове рецидивист ударил женщину из-за 45 рублей
В Саратове из-за обесточки встали 11 маршрутов трамваев и троллейбусов
Гандбольный «СГАУ-Саратов» сыграл дома вничью с московским «Спартаком»
Саратовец обманом забрал у мужчины 5 тыс. рублей
В Саратове из-за схода вагона встали трамваи трех маршрутов
В Саратове появится новый пляж на набережной уже в 2020 году