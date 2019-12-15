Энгельс признан самым комфортным городом в Саратовской области

СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-15T11:20:46+03:00

Согласно данным опроса портала Domofond.ru, который опросил жителей этих городов, Балаково и Саратов уступают Энгельсу по ряду показателей

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В опросе портала недвижимости Domofond.ru участвовало более 90 тысяч человек. По 10-балльной шкале оценивались утверждения, которые характеризуют: безопасность, чистоту, экологию, общественный транспорт, дороги/парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктуру для детей, соседей, соотношение доходов и стоимости жизни – всего 11 критериев.

На основании ответов были рассчитаны средние по стране баллы по всем критериям, а также общие (средние) оценки для каждого города.

Города Саратовской области, по оценке их жителей, далеки от лидеров рейтинга. Лучший из них, Энгельс (5,9 балла) – только на 138 месте, недалеко от него Балаково (5,9 балла) – 146 место, Саратов только на 177 (5,5 балла).

При этом Балаково и Энгельс получили одинаковый средний бал, но Энгельс составители рейтинга поставили немного выше.

Балаково опередил Энгельс в оценках по таким критериям как удобство города для детей, по оценке соседей, ЖКХ и безопасности, а также инфраструктуры для спорта и отдыха и по качеству магазинов и рынков.

Общественный транспорт, дороги и парковки значительно выше оценили жители Энгельса, чем Балаково. По чистоте, экологии и соотношению доходов-расходов Энгельс также опередил Балаково.

Саратов проигрывает обоим городом по большинству критериев, опережая лишь Балаково по соотношению доходов и расходов населения, а также дорогам и парковкам, а Энгельс - по удобству для детей и инфраструктуре для спорта и отдыха.

На первом месте рейтинга Тюмень, на втором - Геленджик, на третьем – Ейск.

ИСТОЧНИК KP.RU