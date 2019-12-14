«Автодор» обыграл в Саратове «Нижний Новгород»
Саратовская команда продолжает укреплять свое положение в турнирной таблице Лиги ВТБ
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Саратовский баскетбольный «Автодор» в матче Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» в упорном поединке удержал победу. Игра завершилась со счетом 92:90.
Самым результативным в саратовской команде стал нападающий, американец Элджин Кук, набравший 22 очка.
Саратовский клуб уже вышел на седьмое место и с 4 выигрышами и 5 поражениями вошел в зону плей-офф, куда попадают первые восемь команд.
Следующий матч «Автодор» проведет 23 декабря в Саратове против санкт-петербургского «Зенита».
ИСТОЧНИК KP.RU