«Автодор» обыграл в Саратове «Нижний Новгород»

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-14T18:22:41+03:00

Саратовская команда продолжает укреплять свое положение в турнирной таблице Лиги ВТБ

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Саратовский баскетбольный «Автодор» в матче Лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» в упорном поединке удержал победу. Игра завершилась со счетом 92:90.

Самым результативным в саратовской команде стал нападающий, американец Элджин Кук, набравший 22 очка.

Саратовский клуб уже вышел на седьмое место и с 4 выигрышами и 5 поражениями вошел в зону плей-офф, куда попадают первые восемь команд.

Следующий матч «Автодор» проведет 23 декабря в Саратове против санкт-петербургского «Зенита».

ИСТОЧНИК KP.RU