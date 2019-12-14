Гандбольный «СГАУ-Саратов» сыграл дома вничью с московским «Спартаком»

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-14T12:15:20+03:00

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В рамках мужской суперлиги 13 декабря гандболисты "СГАУ-Саратов" принимали московский "Спартак". Эта игра была заключительной в уходящем году на домашней площадке ФОК "Юбилейный". В гости к саратовцам приехали соседи по турнирной таблице. Они потерпели обидное поражения в Москве в первом круге чемпионата и жаждали реванша.

Добиться победы в матче могла как одна, так и другая команда. Но в итоге ничья 31-31, которой остались недовольны обе команды.

Таким образом в турнирной таблице положение команд не поменялось: "Спартак" четвёртый, "СГАУ-Саратов" пятый, отставая на одно очко от столичной команды.

Следующий матч "СГАУ-Саратов" проведёт в подмосковном Чехове, где сыграет с 18-ти кратными чемпионами России, гандболистами "Чеховских медведей".

ИСТОЧНИК KP.RU