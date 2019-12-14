2019-12-14T11:09:10+03:00
Общество

Саратовцы через Instagram сторонников Володина просят чиновников снести ветхие дома

После начала сноса расселенных бараков в Елшанке жители других районов просят власть обратить внимание и на них
Дарья Вострикова
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Вчера, 13 декабря, в Instagram-аккаунте сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина volodin.saratov появилось видео сноса расселенных бараков в Елшанке 40-х годов постройки.

В комментариях под записью саратовцы попросили чиновников о сносе ветхих домов в других районах.

Это центр Саратова, Заводской и Ленинский районы: 3-й жилучасток, улицы Миллеровская и Огородная, Буровая 7, Кутякова, 54.

На обращения реагирует аккаунт мэрии и дает поручения разобраться районным администрациям.

- На Перспективной дом 10Б расселен много лет назад. Он горит с завидным постоянством, реже бывают случаи с летальным исходом. Много мусора и грязи, к тому же с этим зданием граничит забор детского сада. Интересно, этот дом по документам снесен или еще есть надежда, — пишет местная жительница Наталья Ефремова.

Этот вопрос заинтересовал нескольких пользователей. Горожанка под ником katrina7v отметила, что администрация Ленинского района отвечает почему-то в директ, хотя этот вопрос волнует общественность и хотелось бы публичного объяснения. Также ей непонятна необходимость писать в соцсетях для выяснения деталей.

Напомним, по этому адресу вчера прошел флешмоб мамы погибшей школьницы Лизы Киселевой с активными участниками чата «Лизонька». Таким образом они решили привлечь внимание властей к опасной дороге в школу №49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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