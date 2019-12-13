В Саратовской области 31 декабря не будет выходным днем

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-13T17:15:13+03:00

Об этом сказал глава региона Валерий Радаев

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Последний день 2019 года, 31 декабря, не будет для жителей Саратовской области выходным.

Об этом рассказал глава региона Валерий Радаев 13 декабря, отвечая на вопрос журналистов после вручения ключей от школьных автобусов директорам школ и главам районов Саратовской области.

По его словам, никто из саратовцев с такой просьбой не обращался, но если в следующем году местные жители выскажут такое желание, тогда депутаты рассмотрят и обсудят его.

Между тем в Instagram-аккаунте губернатора Саратовской области было найдено два сообщения, которые говорят об обратном. Пользователи под анонимными никами написали, что хотели бы видеть 31 декабря выходным днем, а сегодняшнее положение вещей «дикое».

Отметим, что такая инициатива одобрена в Республике Карачаево-Черкессия, Свердловской области, на Камчатке и в других регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU