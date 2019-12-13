2019-12-13T12:48:56+03:00
Общество

Школам Саратовской области под Новый год вручили 58 новых автобусов

Губернатор Радаев отметил, что обновление автопарка и ремонт дорог — приоритетные направления работы региональной власти
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы главы регионаФото пресс-службы главы региона
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Сегодня, 13 декабря, в Саратове губернатор Валерий Радаев вручил директорам школ и главам районов Саратовской области ключи от школьных автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, всего передали 58 новых машин.

- Обновление автопарка саратовских школ продолжается. Современные автобусы отправляются в муниципальные школы, а это доступность образования, безопасность школьников, — сказал Валерий Радаев.

Губернатор также напомнил и о поставках 61 машины «скорой помощи», 112 единиц коммунальной техники, машин для МЧС, а также о семи новых троллейбусах «Тролзы».

- Решение этих вопросов состоялось благодаря поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Обновление автопарка и ремонт дорог — приоритетные направления работы региональной власти, — отметил Радаев.

Сейчас 376 школьных автобусов возят детей, обучающихся в 319 учебных заведениях, преимущественно в селах. Только за 2016–2018 годы в школы передали 255 автобусов за счет федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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