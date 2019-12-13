2019-12-13T15:29:28+03:00
Общество

Чиновники Саратова объяснили, что будет с собаками из переполненного питомника МБУ Дорстрой

Животных не собираются выпускать на волю
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..Фото: Александр Уриевский
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Сейчас пункт временного содержания бездомных животных в Саратове, который наполняли отловленными животными работники МБУ «Дорстрой» животными, заполнен полностью.

Как напомнил заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко, из областного бюджета нам выделяется субсидия на их содержание в течение 12 дней. После того, как этот период заканчивается, животные содержатся на средства неравнодушных саратовцев и пристраиваются в добрые руки.

- Что касается волнений по поводу судьбы животных после вступления в 2020 году в силу нового федерального закона, хочу сказать, что никто не будет брошен на произвол судьбы.

Во-первых, пока не отменено или изменено областное положение, в соответствии с которым мы осуществляем деятельность по отлову и содержанию животных, мы будем работать в его рамках, что означает, что в 2020 году мы вновь получим финансирование на данные виды работ.

Во-вторых, в связи с тем, что на федеральном уровне разработаны методические указания по организации деятельности приютов для животных, мы обратились в региональное правительство с просьбой предоставить нам возможность стерилизации отловленных животных с последующим выпуском их в естественную среду. Мы также рассчитываем на принятие решения об увеличении срока пребывания во временном пункте до полугода и строительстве приюта на территории города.

Кроме того, МБУ «Дорстрой» не отказывает никому в посещении пункта временного содержания животных, поэтому все желающие могут увидеть в каких условиях они проживают, а также оказать добровольную помощь, - заявил Максим Сиденко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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