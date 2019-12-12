Правительство Саратовской области взяло новых кредитов на 7,1 млрд рублей
Как сообщили в министерстве финансов Саратовской области, 12 декабря взяты кредиты на общую сумму 7,1 млрд рублей по ставкам от 6,65 до 7,5 процента годовых сроком на 3 года.
Это сделано для рефинансирования взятых ранее более дорогих кредитов, которые получены под 8% годовых.
- В результате средняя процентная ставка по действующим кредитным договорам составит 7,28 процента годовых против 8,27 процента на 1 января 2019 года.
Ежегодная экономия расходов после этих операций оценивается в 51 млн рублей.
Объем госдолга Саратовской области по-прежнему составляет 46,5 млрд рублей.
За последние две недели это уже третий крупный кредит, который получает правительство региона. Общая сумма составила 18,9 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU