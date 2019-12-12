Правительство Саратовской области взяло новых кредитов на 7,1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:33 2019-12-12T17:33:45+03:00

Это сделано для рефинансирования более дорогих кредитов

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Как сообщили в министерстве финансов Саратовской области, 12 декабря взяты кредиты на общую сумму 7,1 млрд рублей по ставкам от 6,65 до 7,5 процента годовых сроком на 3 года.

Это сделано для рефинансирования взятых ранее более дорогих кредитов, которые получены под 8% годовых.

- В результате средняя процентная ставка по действующим кредитным договорам составит 7,28 процента годовых против 8,27 процента на 1 января 2019 года.

Ежегодная экономия расходов после этих операций оценивается в 51 млн рублей.

Объем госдолга Саратовской области по-прежнему составляет 46,5 млрд рублей.

За последние две недели это уже третий крупный кредит, который получает правительство региона. Общая сумма составила 18,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU