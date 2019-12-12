2019-12-12T16:55:06+03:00
Общество

В Энгельсе перекроют центральные улицы для парада Дедов Морозов

Также будет запрещена стоянка машин
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области на следующей неделе, 21 декабря, пройдет парад Дедов Морозов.

Как ранее писала «КП-Саратов», Деды Морозы пройдут от сквера школы №33 по улице Горького до площади Ленина. Их будет сопровождать два паровозика «Новогодний экспресс» со сказочными героями и подарками. В 16:20 там состоится праздничный концерт и будет зажжена главная елка города.

Всего в шествии примут участие 300 Дедов Морозов и Снегурочек.

В связи с мероприятием с 8 до 18 часов в Энгельсе будут введены ограничения стоянки автомобилей. Припарковаться нельзя будет на улицах Тельмана, Горького, Тихая и площади Ленина. Там же будет запрещено движение машин с 13 до 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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