В Энгельсе перекроют центральные улицы для парада Дедов Морозов
В Энгельсе Саратовской области на следующей неделе, 21 декабря, пройдет парад Дедов Морозов.
Как ранее писала «КП-Саратов», Деды Морозы пройдут от сквера школы №33 по улице Горького до площади Ленина. Их будет сопровождать два паровозика «Новогодний экспресс» со сказочными героями и подарками. В 16:20 там состоится праздничный концерт и будет зажжена главная елка города.
Всего в шествии примут участие 300 Дедов Морозов и Снегурочек.
В связи с мероприятием с 8 до 18 часов в Энгельсе будут введены ограничения стоянки автомобилей. Припарковаться нельзя будет на улицах Тельмана, Горького, Тихая и площади Ленина. Там же будет запрещено движение машин с 13 до 18 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU