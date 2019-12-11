По Энгельсу пройдут 150 Дедов Морозов и Снегурочек

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-11T11:16:04+03:00

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В Энгельсе 21 декабря в 16:00 состоится традиционное театрализованное шествие «Парад Дедов Морозов».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, парад начнется с интерактивной театрализованной программы «Подарки Деда Мороза» у сквера школы №33 на улице Тельмана, 2 и пройдет по улице Горького до площади Ленина.

Шествие возглавит Дед Мороз в сопровождении Дедморобуса – автобуса с подарками. Всего в колонне будет по 150 Снегурочек и столько же «Дедушек», а также сказочные герои.

В 16:20 на площади состоится концертная программа с участием главных действующих персонажей, которые зажгут гирлянды на центральной ёлке города.

Кроме того, состоится новогоднее представление на катке центральной площади с участием воспитанников спортивной школы фигурного катания и творческих коллективов и учреждений культуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU