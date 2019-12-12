2019-12-12T15:58:46+03:00
Общество

Десятки улиц остались без воды в Заводском районе Саратова

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На улице Огородная в Саратове 12 декабря прорвало водовод с холодной водой. Специалисты ООО «КВС» начали ремонтные работы.

Как сообщили «КП-Саратов» в организации, Для ликвидации повреждения сегодня ориентировочно до полуночи изменены параметры холодного водоснабжения на десятках улиц.

Также отключена вода в поселке Юриш из-за работ коммунальщиков на улице Фабричная.

Отключения из-за работ на Огородной коснуться следующих домов:

3-й Крекингский проезд, 19; 5-й Крекингский проезд, 9/19; проезд Ново-Крекингский, 3А, 5; ул. Ново-Крекингская, 2, 2б, 6, 8, 18, 20, 27, 31, 33, 35, 37, 47, 53; ул. Каспийская, 1, 3, 5, 11; ул. Лесная, 1, 2, 3 ,5; ул. Парковая, 42, 42/1, 44, 44/46, 46, 51; ул. Прудная, 6, 7; 1-й Тульский проезд, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 14 корп.1, корп.2, 16, 20, 22, 24,28, 30, 30а; ул. Тульская, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,10А, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21А, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 49, 53/26; ул. Химическая, 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1; проезд Санаторный, 1, 2, 4, 7, 7А, 9, 9А; проезд Энергетиков 1-й, 3, 7, 12, 14/16, 25, 27; ул. Энергетиков, 7; ул. Экспериментальное хозяйство, 28; пр. Энтузиастов, 90, 102; ул. Брянская, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7А, 9, 23, 24, 26, 26А, 28, 30А; ул. Заречная, 1А, 2, 3, 5, 5А, 11, 12, 15, 17, 23А, 27, 29, 31; ул. им Азина В.М., 23, 26, 26Б, 28А, 28Б, 31А,33А, 34, 35А, 36/6, 37А, 38, 40, 42, 44, 46, 47/3, 51А, 51Б, 53А, 55, 55А, 55Б, 57, 65, 67, 69, 71, 73, 77; ул. им. Хомяковой В.Д., 4Б, 10, 12, 13, 20, 29; ул. Южно-Зеленая, 2/12, 4, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 23; ул. Южная, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 38в, 38г, 38Д, 40, 42, 42а, 42б, 44, 63, 76/80; ул. Миллеровская, 23, 33, 71а; ул. Миллеровская, 13,15а, 18, 20, 23, 24, 26, 33, 33а, 45, 47, 51, 53, 60, 62, 62а, 64а, 64 с общежитием, 69, 71, 71А, 73, 73а; ул. Молодежная, 5, 38, 40; 2 Совхозный пр., 5, 36а; ул. Огородная, 7, 17, 19, 19А, 22, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33В, 36/42, 75, 76/78Б, 77, 77А, 78/90, 79, 83, 87А, 87Б, 87В, 89, 90/100, 91, 91Б, 91В,91Г, 93/95, 97/99, 101А, 111, 118/126, 128/130, 138, 140/142, 144/146, 147, 149, 151, 151А, 153, 153А, 157, 158, 158А, 160/1, 162, 165, 166, 167, 171, 171А, 171Б, 173, 173А, 186, 189, 190, 193, 193Б, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 206А, 208, 210, 212, 214, 214А, 214Б, 214В, 216, 218, 223, 225, 225А, 225Б; ул. Новоастраханская, 2б, 4, 6, 8, 14, 16/20, 22/26, 28, 30, 34, 36, 37/43, 37/43а, 38, 45/53, 61/67; Новоастраханское шоссе, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 59, 59а, 61, 63, 65, 65А, 67, 117; ул. Пролетарская, 8, 19а; ул. Минская, 1, 2; ул. 4-я Нагорная, 20, 21, 21Б, 25, 25в, 26, 27а, 27б, 28, 30, 32, 34; ул. 3-я Нагорная; ул. 7-я Нагорная, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 22/28, 41; п. 3-й Пролетарский, 80; 5-й Динамовский пер., 18Б; 5-й Динамовский проезд, 7; 11-й Динамовский проезд, 3/5; 5-й Нагорный проезд, 3, 7/15, 8/12, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8; проезд Ростовский, 2, 10; ул. Ростовская, 7, 14, 16, 16а,29, 34/36, 36, 38, 40; 7-й Динамовский туп., 49/53; пос. Тепличный, пос. Комсомольский; ул. Заречная, 2; ул. Азовская, 15; ул. Маркина, 1,46А, 57, 17/39; ул. Комсомольская, 1; 6-й Динамовский проезд, 32, 40А, 40Б; ул. Пионерская 1-я, 21/25, 28а, 30а, 36/44, 61/67, 69/75, 77/81; ул. Пионерская 2-я, 30/36; ул. Усиевича, 17/1, 31а, 33а, 33а, 35а; проезд Артельный 3-й,11, 13а; ул. Карьерная, 2в, 3, 6/12; ул. Прессовая, 45а; 1-й Прессовый пр., 3, 3а, 3б; проезд Нагорный 4-й, 18/20, ул. Омская, 3а, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25; ул. Лопатина Гора, 12, 12а, 14; проезд Огородный 2-й, 27, 29; ул. Ладожская, 5; 7-й Динамовский проезд, 26/40, 47, 49/53; 5-й Динамовский проезд, 7, 7а, 10а, 11, 13; проезд Большой Динамовский, 5; 11-й Динамовский пр-д, 3, 5; проезд Динамовский 8-й, 13, 15; проезд Лучевой 2-й, 50/54, корп. 1, корп. 2; туп. Огородный 1-й, 15, 17.

Огородный пр., ул.Прессовая ул.Шилинского, ул.Грузинаская, Грузинский пр.,ул.Манежная, ул.Смоленская. ул.Арбатская, ул. Донская, ул. Лысогорская, ул. Самарская, ул.Дальняя, ул.Ростовская, Ростовский пр., ул Проточная,ул.Усиевича, ул. Трявяная, ул. Парниковая, 1-2 Просяной пр.,ул. Миллеровская, 1-2 Миллеровский пр., ул.Станкосторительная, 1-8 Станкостроительный пр., ул. Белозерская, 1-2 Белозерский пр., ул.Холмогорская, ул.Свирская, 1-й Свирский пр., ул.Соликамская, 1-2, Соликамский пр., ул.Зуборезная, ул.Новомуравьевская, ул. Южная, 1-3 Южный пр., ул.Динамовская, ул.Мало-Динамовская, Большой Динамовский пр., 1-11 Динамовский пр., ул. Верхняя Рокотовская, ул. Нижняя Рокотовская, 1-3 Рокотовский пр., ул.Цветная, ул.Сиреневая, 1-8 Сиреневый пр.,1-5 Надежденский пр., ул. Штейнберга,ул.Лучевая, 1-4 Лучевой пр.ул. Лазо, пр.Лазо, ул. Пригородная, ул.Фурманова, ул. Подшипникова,1-й Подшипниковый пр., ул.Лесная,ул.Парковая,ул.Баландинская, ул. Алтынная, ул.Совхозная, 1-3 Совхозный, пр.,ул.Амурская.1-4 Амурский пр.,ул.Токмаковская,1-4Токмаковский пр., ул. Прудной, 1,2,3,4 Прудным проездам, 1,2 Мало- Приморским проездам, ул.Азовская, 1-2 Азовский пр.,ул.Заречная,1-4 Заречный пр.,ул. Волгоградская, ул.Брянская, 1-4 Брянский пр., ул.Князевская, 1-5 Князевский пр.,ул. Монтажная.1-2 Монтажный пр., ул.Тепличная,1-3 Тепличный пр, ул.Перспективная, ул.Молодежная.

Жилые дома в непосредственном управлении по улицам: 6-й Динамовский пр., ул. Миллеровская, ул. Огородная, туп. Динамовский 6-й, туп. Огородный 1-й, ул. Цветная, пр. Динамовский 7-й, ул. Омская, ул. Азина, ул. Заречная, ул. Ново-Крекингская, ул. Хомяковой, ул. Южно-Зеленая, пос. Тепличный, пос. Калашниково, 1,2 пр. Энергетиков, 1,2 Акмолинские пр-ды, Санаторный пр-д, ул. Прудная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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