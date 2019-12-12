В Саратовской области организация задолжала 600 тыс. рублей по штрафам ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-12T14:05:38+03:00

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Более 600 тысяч рублей штрафов за нарушения ПДД накопилось у организации в Хвалынском районе Саратовской области.

Эта сумма набежала в рамках выписанных на автотранспорт компании 230 штрафов, ни один из которых вовремя не был оплачен.

Судебный пристав в Хвалынском районе направил запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные учреждения и обнаружил у должника счет в одном из банков.С него сняли все находившиеся там 300 тысяч в оплату штрафов.

- После этого оставшуюся часть долга организация выплатила уже добровольно, - сообщили в региональном УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU