В Саратовской области организация задолжала 600 тыс. рублей по штрафам ГИБДД
Приставы нашли и арестовали банковский счет должников
Изменить размер текста:
Более 600 тысяч рублей штрафов за нарушения ПДД накопилось у организации в Хвалынском районе Саратовской области.
Эта сумма набежала в рамках выписанных на автотранспорт компании 230 штрафов, ни один из которых вовремя не был оплачен.
Судебный пристав в Хвалынском районе направил запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные учреждения и обнаружил у должника счет в одном из банков.С него сняли все находившиеся там 300 тысяч в оплату штрафов.
- После этого оставшуюся часть долга организация выплатила уже добровольно, - сообщили в региональном УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU