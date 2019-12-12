Зарплаты на предприятиях Саратовской области: Местные компании платят работникам значительно меньше федеральных

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-12T13:52:28+03:00

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Опубликованы данные о средних уровнях зарплат на предприятиях и крупных производствах Саратовской области с количеством сотрудников более тысячи человек.

Статистики утверждают, что за первые десять месяцев года средняя зарплата по области составила 27374 рубля. Этот уровень значительно превышают зарплаты в федеральных компаниях. Местные предприятия в большинстве своем не дотягивают до среднеобластных показателей, как к примеру, ммясокомбинат «Дубки», где работают свыше двух тысяч человек.

Среди передовиков капиталистического труда по заработной плате оказались крупные вертикально интегрированные компании, с руководящими органами за пределами региона.

В Балаковском филиале АО «Апатит» средняя зарплата 52,3 тысячи рублей, в филиале ОАО «РЖД» - 46,8 тыс. рублей. ПАО «Саратовнефтепродукт» платит сотрудикам в Саратовской области в среднем 46 тыс. рублей в месяц, в отделении ПАО «Сбербанк» - 41,6 тыс. рублей. Среди лидеров также ПАО «МРСК Волги» (41,5 тыс. рублей), филиал ОАО «ФПК» (40,8 тыс.рублей) и саратовский филиал «Т Плюс» - 34 тысячи.

На дне зарплатных ожиданий оказались АО «Саратовоблжилстрой» - (24,6 тыс. рублей), ПАО «Балаковорезинотехника» (23,7 тыс.рублей), мясокомбинат «Дубки» - 12,9 тыс.рублей.

Также вертикально интегрированные компании нефтегазовой сферы лидируют по средним зарплатам среди организаций, в которых в Саратовской области занято менее тысячи человек: «ЛукБелОйл» - 97,5 тыс. рублей; Саратовская ГЭС (филиал «Русгидро) - 97 (тыс. рублей), «Саратовнефтегаздобыча» - 57,3 (тыс. рублей), филиал «Хенкель Рус» - 52 (тыс. рублей), «Газпроммаш» (45,2 тыс. рублей), «Саратовстройстекло» (43,7 тыс. рублей), «Юкола-нефть» (43,2 тыс. рублей).

В хвосте рейтинга зарплат работников областные предприятия пищевой промышленности: ООО «Макпром» - 26,6 (тыс. рублей); пивкомбинат «Балаковский» (25,1 тыс. рублей) и пивкомбинат «Марксовский» - 20,7 (тыс. рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU