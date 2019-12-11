2019-12-11T19:22:32+03:00
Политика

Сложение полномочий депутатов Суровова и Шихалова облдума рассмотрит 18 декабря

Определена повестка последнего в этом году очередного заседания Саратовской облдумы
Поделиться:
Изменить размер текста:

На последнем в этом году очередном заседании областной думы рассмотрят сложение полномочий сразу двух депутатов, Сергея Суровова и Максима Шихалова.

Повестку заседания утвердил сегодня, 11 декабря, совет думы.

Кроме 24 вопросов изменения законодательства на 38-м заседании 18 декабря состоится «правительственный час». В этот раз поговорят «О ходе работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного значения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области».

Заявления Сергея Суровова и Максима Шихалова о прекращении депутатских полномочий также будут рассмотрены на заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фейк: Высокопоставленный чиновник саратовского правительства просит у предприятий миллионы "на благотворительность"
В Саратове разыскивают жильцов, готовых присвоединиться к иску против ЖСК «Вестник»
В Саратове помянули 25-летие начала первой Чеченской войны
На Привокзальной площади поставят новые дорожные знаки и ограничат время стоянки
Саратовцев призвали не парковаться на газонах
На Тархова в Саратове столкнулись два автомобиля
Прокуратура помогла сироте из Духовницкого района получить квартиру
В 2020 году пройдут общественные слушания по строительству завода в Горном
Принято решение о строительстве нового моста через Волгу
Жительницу Красноармейского района обманули при продаже дома
Саратовский спортсмен выиграл первый этап Национальной спортивной премии Минспорта РФ
ООО «КВС»: По Песчано-Уметскому тракту проложено 1 168 метров новых коммуникаций
Панков: Нужно кому-то уйти, пока кого-то не привлекли
Регоператор: Online-сервисы оплаты услуг набирают популярность
Мошенники оставили жительницу Ленинского района без 145 тыс. рублей
Панков о долгострое в Балакове: С Писным к прокурору не идем. Пока
Саратовцы могут получить консультацию по выбору новогодних подарков
Глава Саратова пригрозил уволить чиновников из-за неблагоустроенной территории детсада
Администрацию Ртищевского района обязали починить дорогу
В Вольске мужчины испугались свидетеля и выбросили труп
Энгельсские борцы взяли медали всероссийского турнира