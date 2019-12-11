Сложение полномочий депутатов Суровова и Шихалова облдума рассмотрит 18 декабря

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-11T19:22:32+03:00

Определена повестка последнего в этом году очередного заседания Саратовской облдумы

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На последнем в этом году очередном заседании областной думы рассмотрят сложение полномочий сразу двух депутатов, Сергея Суровова и Максима Шихалова.

Повестку заседания утвердил сегодня, 11 декабря, совет думы.

Кроме 24 вопросов изменения законодательства на 38-м заседании 18 декабря состоится «правительственный час». В этот раз поговорят «О ходе работ по разработке проектов зон охраны объектов культурного значения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории Саратовской области».

Заявления Сергея Суровова и Максима Шихалова о прекращении депутатских полномочий также будут рассмотрены на заседании думы.

ИСТОЧНИК KP.RU