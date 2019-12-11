Фейк: Высокопоставленный чиновник саратовского правительства просит у предприятий миллионы "на благотворительность"

СЕГОДНЯ 18:53 2019-12-11T18:53:19+03:00

Зампред Саратовского правительства написал заявление в полицию о рассылке фальшивых писем от его имени

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Зампред правительства Саратовской области Василий Разделкин написал заявление в правоохранительные органы по факту распространения поддельных писем от его имени. Такие письма на похожем на бланке зампреда листе поступили в ряд предприятий региона. В тексвте руководителей просят перечислить благотворительную помощь в размере от 120 тысяч рублей, до 1,4 млн рублей в адрес некой фирмы.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря, когда фальшивки поступили на предприятия.

- В поддельных письмах, имитирующие бланк и подпись заместителя председателя правительства Саратовской области, руководителей предприятий региона просят оказать благотворительную помощь некоей компании, якобы ставшей победителем конкурсного отбора в рамках несуществующей целевой программы в размере от 120 тысяч до 1,4 миллиона рублей.

В секретариате Разделкина сообщили, что подразделения правительства области не имеют к этим письмам никакого отношения. Об этом, а также подделке официального бланка и подписи чиновника уже сообщили, куда следует.

ИСТОЧНИК KP.RU