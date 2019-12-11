2019-12-11T17:10:06+03:00
Общество

В Саратове разыскивают жильцов, готовых присвоединиться к иску против ЖСК «Вестник»

Иск будет подавать Госжилинспекция
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Госжилинспекция Саратовской области предлагают собственникам квартир в доме №37 по улице Луговая в Саратове присоединиться к судебному иску, который вскоре будет подан против ЖСК «Вестник».

Речь идет о признании недействительным собрания собственников, которое прошло 31 июля 2019 в доме №37 по вопросу погашения задолженности за электричество.

Иск ГЖИ подаст в Кировский районный суд Саратова из-за нарушения прав и законных интересов граждан.

Всю информацию по поводу заявления можно получить по адресу: Саратов ул. Челюскинцев, 114, а также по телефону в Саратове 26-29-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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