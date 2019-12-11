2019-12-11T10:37:23+03:00
Происшествия

В Саратове девушка погибла под колесами электрички

Тело достали спасатели
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Ленинском районе Саратова 29-летняя девушка погибла под колесами электрички.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла на переходе у кольца НИИ.

На место прибыли областные и городские спасатели, которые извлекли тело. Специалисты Центра медицины катастроф констатировали смерть девушки.

На месте работают сотрудники СУ СКР на транспорте. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По предварительным данным, девушка могла переходить пути, не убедившись в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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