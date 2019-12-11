Нападение на полицейских в Балтайском районе. Подробности
Мужчину пытались принудительно отправить в медучреждение
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ГУ МВД по Саратовской области сообщает подробности нападения на полицейских в селе Балтайского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, участковый пришел домой к 48-летнему мужчине, чтобы помочь принудительно отправить его в медицинское учреждение.
Однако 48-летний мужчина кинулся на двоих пришедших полицейских с ножом. Он ударил обоих, но второго защитил бронежилет.
Пострадавший был доставлен в больницу, а злоумышленник задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU