Нападение на полицейских в Балтайском районе. Подробности

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-11T08:26:15+03:00

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ГУ МВД по Саратовской области сообщает подробности нападения на полицейских в селе Балтайского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, участковый пришел домой к 48-летнему мужчине, чтобы помочь принудительно отправить его в медицинское учреждение.

Однако 48-летний мужчина кинулся на двоих пришедших полицейских с ножом. Он ударил обоих, но второго защитил бронежилет.

Пострадавший был доставлен в больницу, а злоумышленник задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU