В селе Балтайского района мужчина ударил полицейского ножом в живот
Второй сотрудник полиции сумел избежать ранения благодаря бронежилету
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В селе Балтайского района Саратовской области при исполнении был ранен сотрудник полиции.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП произошло 10 декабря.
По версии следствия, двое сотрудников полиции отделения №1 прибыли домой к 48-летнему мужчине. Увидев их, он кинулся с ножом и ударил одного из них в живот, второго — в грудь и живот.
Несмотря на надетые бронежилеты, первый полицейский все-таки пострадал.
Мужчину удалось задержать, а полицейский был госпитализирован.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU