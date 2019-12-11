2019-12-11T07:40:42+03:00
Происшествия

В селе Балтайского района мужчина ударил полицейского ножом в живот

Второй сотрудник полиции сумел избежать ранения благодаря бронежилету
Екатерина Семенова
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В селе Балтайского района Саратовской области при исполнении был ранен сотрудник полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП произошло 10 декабря.

По версии следствия, двое сотрудников полиции отделения №1 прибыли домой к 48-летнему мужчине. Увидев их, он кинулся с ножом и ударил одного из них в живот, второго — в грудь и живот.

Несмотря на надетые бронежилеты, первый полицейский все-таки пострадал.

Мужчину удалось задержать, а полицейский был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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