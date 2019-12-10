В доме на Азина найдено тело мужчины с пробитым черепом

СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-10T11:58:45+03:00

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В Заводском районе Саратове мужчину забили до смерти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено в квартире 9 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма головы с переломом черепа и кровоизлиянием в мозг. По неофициальной версии, мужчину могли забить битами.

Напомним, ранее аналогичное преступление произошло в Ленинском районе. Тело избитого насмерть мужчины было найдено в подъезде дома на Международная.

ИСТОЧНИК KP.RU