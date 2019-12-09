2019-12-09T13:26:30+03:00
Происшествия

В подъезде дома в Саратове наркомана забили битами до смерти

Начата проверка [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

В подъезде дома на улице Международная, 28«б» в Ленинском районе Саратова найден труп.

Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, тело было найдено в воскресенье.

Местные жители уверены, что его забили битами до смерти.

По предварительной версии, погибший мог быть склонен к употреблению наркотических веществ. Сейчас идет вскрытие, назначены экспертизы для определения точной причины гибели человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
Николай Панков призвал саратовцев избавляться от вредных привычек
ДК в Ершовском районе должны построить за год
Королькова: Не всем рейтингам можно верить, но вот этот, про вредные привычки, - объективный
Радаев предложил организовать в Саратове всероссийский детский театральный фестиваль
Саратовские спортсмены стали призерами первенства России по пулевой стрельбе
Мошенница из Пермского края оставила пенсионера из Саратова без 350 тыс. рублей
На проспекте Кирова установят дополнительные контейнеры
На пожаре в Калининске погиб мужчина
Управляющие организации — должники лишатся оборота средств за обращение с ТКО
Прокуратура пока не начала проверку о корабле СГЮА
В Энгельсе парень украл надувную лодку
В Базарном Карабулаке случился крупный пожар
Расследование дела в отношении Ландо близится к завершению
В Энгельсе рецидивист украл у прохожего сотовый телефон
Прокуратура озвучила средний размер взяток в Саратовской области
Саратовцы вошли в топ-10 по отсутствию вредных привычек
В Энгельсе мужчина упал в шахту лифта с десятиметровой высоты
Сельчанин украл аккумуляторы с базы НИИ в Саратове
Женщина на ВАЗе сбила 17-летнюю девочку в Энгельсе
В селе Столяры на пожаре погиб мужчина
В Энгельсе рецидивист угнал машину и устроил ДТП
В Саратове региональное отделение ЛДПР отпраздновало 30-летие партии
Правительство Саратовской области взяло новые кредиты на 4,9 млрд рублей