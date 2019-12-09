В подъезде дома в Саратове наркомана забили битами до смерти
Начата проверка [фото]
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В подъезде дома на улице Международная, 28«б» в Ленинском районе Саратова найден труп.
Как сообщил «КП-Саратов» информированный источник в правоохранительных органах, тело было найдено в воскресенье.
Местные жители уверены, что его забили битами до смерти.
По предварительной версии, погибший мог быть склонен к употреблению наркотических веществ. Сейчас идет вскрытие, назначены экспертизы для определения точной причины гибели человека.
ИСТОЧНИК KP.RU