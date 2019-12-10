Саратовский Минстрой не успел освоить 234,2 млн рублей на расселение аварийного жилья

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-10T10:05:21+03:00

Средства возвращены в федеральный бюджет, их планируют освоить в следующем году

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На внеочередном заседании Саратовской областной думы 10 декабря депутаты рассмотрели поправки в бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные цифры озвучил зампред правительства Вадим Ойкин. Доходы бюджета 2019 года увеличены на 718,6 млн и при этом сокращены на 447,8 млн рублей. «Корректируем федеральные средства под факт», — прокомментировал Ойкин.

В частности, на следующий год в числе сокращений уходят 234,2 млн рублей Фонда содействия реформированию ЖКХ, предназначенные на переселение из аварийного жилья. Их освоить не успели в этом году, зампред Вадим Ойкин пояснил, что первый этап программы рассчитан на два года — 2019 и 2020, поэтому их освоят в следующем году.

Коммунисты и представители ЛДПР снова назвали принимаемые поправки «бюджетом вымирания». Депутат от ЕР Алексеев возразил, что такого объема социальных объектов, которые строятся сегодня в Саратовской области, сложно найти в каком-то другом регионе страны.

Поправки приняли — 31 депутат проголосовал за, при одном против и трех воздержавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU