2019-12-10T14:12:01+03:00
Происшествия

За сутки в Саратовской области сбили пять пешеходов

Всего за десять дней случилось 30 наездов на людей
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области за прошедшие сутки сбили пять пешеходов.

- Всего с начала декабря 2019 года в регионе случилось 30 подобных ДТП, в которых два человека погибли, в шести случаях водители наехали на детей, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В Госавтоинспекции отметили, что пешеходы сами спровоцировали восемь аварий.

Также важным уточнением является, что 20 из 30 наездов случились в темное время суток, а на одежде людей не было световозвращающих элементов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Саратовской области по сбитому пешеходу промчались три авто

Только один из проехавших по человеку автолюбителей остановился

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пешеходам Саратовской области напомнили, как вести себя на проезжей части
Отключена вода на улице Электронная
Концерт ансамбля ударных инструментов «Crash-band» пройдет в Саратовской консерватории
Набор учителей в предуниверсарий Саратова начнется в апреле
В Саратовской области москвича поймали с крупной партией наркотиков и дали срок
Панков: Володин потребовал снять бюрократические препоны в вопросе выплат компенсаций обманутым дольщикам
Аэропорт «Гагарин» из-за тумана не принимает и задерживает рейсы
Саратовцам рассказали, как правильно выбрать пиротехнические изделия
Ирину Романову вывели из всех комитетов облдумы
В доме на Азина найдено тело мужчины с пробитым черепом
В Саратове прошли зимние мастер-классы по музыке
В Саратове незаконный алкоголь пытались замаскировать этикеткой «просто вода»
Энгельсские спортсмены взяли призы фестиваля кудо
В Президентской академии обсудили основные вопросы приемной кампании 2020 года