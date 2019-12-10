За сутки в Саратовской области сбили пять пешеходов
В Саратовской области за прошедшие сутки сбили пять пешеходов.
- Всего с начала декабря 2019 года в регионе случилось 30 подобных ДТП, в которых два человека погибли, в шести случаях водители наехали на детей, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.
В Госавтоинспекции отметили, что пешеходы сами спровоцировали восемь аварий.
Также важным уточнением является, что 20 из 30 наездов случились в темное время суток, а на одежде людей не было световозвращающих элементов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саратовской области по сбитому пешеходу промчались три авто
Только один из проехавших по человеку автолюбителей остановился
ИСТОЧНИК KP.RU