За сутки в Саратовской области сбили пять пешеходов

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-10T14:12:01+03:00

Всего за десять дней случилось 30 наездов на людей

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В Саратовской области за прошедшие сутки сбили пять пешеходов.

- Всего с начала декабря 2019 года в регионе случилось 30 подобных ДТП, в которых два человека погибли, в шести случаях водители наехали на детей, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

В Госавтоинспекции отметили, что пешеходы сами спровоцировали восемь аварий.

Также важным уточнением является, что 20 из 30 наездов случились в темное время суток, а на одежде людей не было световозвращающих элементов.

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ИСТОЧНИК KP.RU