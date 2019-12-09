В Саратовской области по сбитому пешеходу промчались три авто
Эта дикая история произошла в Балашовском районе Саратовской области вечером 9 декабря.
В 18.45 на 510 км дороги Р-22 в Балашовском районе 36-летний водитель грузовой «Газели» не успел затормозить перед человеком, который стал переходить дорогу прямо перед машиной.
ГАЗ-2834 ударил внезапного пешехода, который до тех пор шел по обочине в попутном направлении, и отпросил его на полосу встречного движения.
Такого никак не ожидал проезжавший там в этот момент 61-летний владелец Volkswagen Polo, который переехал пешехода.
После этого, по предварительным данным областного ГИБДД, по телу человека проехали еще два автомобиля. При этом пока не установлено, каких – водители скрылись с места ДТП.
Сбитый человек скончался на месте до прибытия скорой, его личность сейчас устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU