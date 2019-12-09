Николай Панков призвал саратовцев избавляться от вредных привычек

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-09T13:28:59+03:00

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Депутат Госдумы Николай Панков в своем инстаграм поздравил саратовцев с вхождением в число лидеров рейтинга по смертности населения от вредных привычек.

Панков рассказал, что сам лет пять назад бросил курить, работает над избавлением от других вредных привычек и знает, как это не просто.

- Наша область вошла в 10-ку регионов по отсутствию вредных привычек у жителей и с наименьшими показателями преступности. Причём среди всех 85 субъектов РФ. Не сомневался, что саратовцы выбирают здоровый образ жизни, так держать! - сказал Панков.

Наша область вошла в 10-ку регионов по отсутствию вредных привычек у жителей и с наименьшими показателями преступности. Причём среди всех 85 субъектов РФ. Не сомневался, что саратовцы выбирают здоровый образ жизни так держать!

ИСТОЧНИК KP.RU