Николай Панков призвал саратовцев избавляться от вредных привычек
Панков о вредных привычках.
Депутат Госдумы Николай Панков в своем инстаграм поздравил саратовцев с вхождением в число лидеров рейтинга по смертности населения от вредных привычек.
Панков рассказал, что сам лет пять назад бросил курить, работает над избавлением от других вредных привычек и знает, как это не просто.
- Наша область вошла в 10-ку регионов по отсутствию вредных привычек у жителей и с наименьшими показателями преступности. Причём среди всех 85 субъектов РФ. Не сомневался, что саратовцы выбирают здоровый образ жизни, так держать! - сказал Панков.
Наша область вошла в 10-ку регионов по отсутствию вредных привычек у жителей и с наименьшими показателями преступности. Причём среди всех 85 субъектов РФ. Не сомневался, что саратовцы выбирают здоровый образ жизни так держать!
ИСТОЧНИК KP.RU