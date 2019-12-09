Королькова: Не всем рейтингам можно верить, но вот этот, про вредные привычки, - объективный

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-09T13:31:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Член Общественной палаты, Саратовской области, председатель комиссии по социальной политике и здоровому образу жизни граждан Наталия Королькова прокомментировала место региона в рейтинге показателей смертности и преступности, связанных с вредными привычками. Напомним, сегодня такие данные опубликовало РИА «Новости».

- Саратовская область вошла в число регионов с наименьшим показателем смертности и преступности, связанных с вредными привычками. Это очень хороший показатель.

В последнее время выходит большое количество различных рейтингов. Не всем из них можно доверять. Но думаю, что этот рейтинг РИА «Новости» является объективным, поскольку исследователи использовали официальную статистику по нескольким показателям.

То, что регион вошел в десять лучших, конечно, радует, но не успокаивает. Нужно работать дальше для улучшения позиций. В последнее время в этом направлении проводится большая работа всех заинтересованных ведомств. На привлечение как можно большего количества жителей к здоровому образу жизни направлена реализация национальных проектов. Сейчас в Саратовской области строятся и ремонтируются стадионы, спортивные залы, реализуются программы антинаркотической, антиалкогольной направленности, а еще важнее, НКО ведут различные программы, направленные на формирование трезвости среди детей и молодежи. И мы видим конкретные результаты. Но нельзя останавливаться на достигнутом, поскольку от здоровья жителей зависит наше будущее, - сказала Королькова.

ИСТОЧНИК KP.RU