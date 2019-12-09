Прокуратура пока не начала проверку о корабле СГЮА
На пресс-конференции прокуратуры и СУ СКР в Саратовской области был задан вопрос о возможных нарушениях при использовании имущества прежним руководством СГЮА.
- Пока от вуза не поступало заявлений, на основании которых мы начали бы проверку. Надо проверить и уточнить, не поступили ли они в последнее время, — заявил заместитель начальника отдела по надзору и исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Юрий Чайковский.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что корабль «Волжская звезда», предположительно, мог использоваться для коммерческих банкетов.
ИСТОЧНИК KP.RU