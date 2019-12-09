Прокуратура пока не начала проверку о корабле СГЮА

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-09T12:16:38+03:00

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На пресс-конференции прокуратуры и СУ СКР в Саратовской области был задан вопрос о возможных нарушениях при использовании имущества прежним руководством СГЮА.

- Пока от вуза не поступало заявлений, на основании которых мы начали бы проверку. Надо проверить и уточнить, не поступили ли они в последнее время, — заявил заместитель начальника отдела по надзору и исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Юрий Чайковский.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что корабль «Волжская звезда», предположительно, мог использоваться для коммерческих банкетов.

ИСТОЧНИК KP.RU