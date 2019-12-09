2019-12-09T12:16:38+03:00
Общество

Прокуратура пока не начала проверку о корабле СГЮА

От вуза не поступало заявлений
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На пресс-конференции прокуратуры и СУ СКР в Саратовской области был задан вопрос о возможных нарушениях при использовании имущества прежним руководством СГЮА.

- Пока от вуза не поступало заявлений, на основании которых мы начали бы проверку. Надо проверить и уточнить, не поступили ли они в последнее время, — заявил заместитель начальника отдела по надзору и исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Юрий Чайковский.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что корабль «Волжская звезда», предположительно, мог использоваться для коммерческих банкетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
Николай Панков призвал саратовцев избавляться от вредных привычек
В подъезде дома в Саратове наркомана забили битами до смерти
ДК в Ершовском районе должны построить за год
Королькова: Не всем рейтингам можно верить, но вот этот, про вредные привычки, - объективный
Радаев предложил организовать в Саратове всероссийский детский театральный фестиваль
Саратовские спортсмены стали призерами первенства России по пулевой стрельбе
Мошенница из Пермского края оставила пенсионера из Саратова без 350 тыс. рублей
На проспекте Кирова установят дополнительные контейнеры
На пожаре в Калининске погиб мужчина
Управляющие организации — должники лишатся оборота средств за обращение с ТКО
В Энгельсе парень украл надувную лодку
В Базарном Карабулаке случился крупный пожар
Расследование дела в отношении Ландо близится к завершению
В Энгельсе рецидивист украл у прохожего сотовый телефон
Прокуратура озвучила средний размер взяток в Саратовской области
Саратовцы вошли в топ-10 по отсутствию вредных привычек
В Энгельсе мужчина упал в шахту лифта с десятиметровой высоты
Сельчанин украл аккумуляторы с базы НИИ в Саратове
Женщина на ВАЗе сбила 17-летнюю девочку в Энгельсе
В селе Столяры на пожаре погиб мужчина
В Энгельсе рецидивист угнал машину и устроил ДТП
В Саратове региональное отделение ЛДПР отпраздновало 30-летие партии
Правительство Саратовской области взяло новые кредиты на 4,9 млрд рублей