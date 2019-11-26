Корабль СГЮА в Саратове использовали для коммерческих банкетов за счет вуза

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-26T13:10:25+03:00

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В Саратовской юридической академии пытаются решить вопрос с кораблем «Волжская звезда».

Официально судно принадлежит СГЮА, но длительное время было пришвартовано к причалу гостиницы «ВолгаСтар».

Гостиница при этом не имела юридически оформленного разрешения на право использования корабля, но однако «Волжскую звезду» сдавали в аренду для проведения банкетов и фотосессий. Стоимость услуг варьировалась от 6 тыс. рублей плюс дополнительные услуги. Топливо и команду оплачивал вуз.

Сейчас руководство юридической академии после ухода в отставку ректора Сергею Суровова пытается решить, что делать с кораблем.

ИСТОЧНИК KP.RU