Корабль СГЮА в Саратове использовали для коммерческих банкетов за счет вуза
В Саратовской юридической академии пытаются решить вопрос с кораблем «Волжская звезда».
Официально судно принадлежит СГЮА, но длительное время было пришвартовано к причалу гостиницы «ВолгаСтар».
Гостиница при этом не имела юридически оформленного разрешения на право использования корабля, но однако «Волжскую звезду» сдавали в аренду для проведения банкетов и фотосессий. Стоимость услуг варьировалась от 6 тыс. рублей плюс дополнительные услуги. Топливо и команду оплачивал вуз.
Сейчас руководство юридической академии после ухода в отставку ректора Сергею Суровова пытается решить, что делать с кораблем.
ИСТОЧНИК KP.RU