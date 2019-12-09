Правительство Саратовской области взяло новые кредиты на 4,9 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-09T10:05:07+03:00

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В минувшую пятницу, 6 декабря, правительство Саратовской области взяло новые кредиты общей суммой 4,9 млрд рублей. Процентная ставка от 6,76 до 7,3 процентов годовых. Выплатить долг планируется через два года.

Как уточнили «КП-Саратов» в региональном министерстве финансов, эти деньги пойдут на досрочное погашение других, ранее взятых кредитов, с более высокой процентной ставкой – 8% годовых. При этом объем госдолга Саратовской области остался прежним - 46,5 млрд рублей.

Кроме этого «Сбербанк» согласился снизить процентную ставку с 7,5 до 7,3 процента годовых по действующим кредитам на общую сумму 3 млрд рублей.

По сравнению с 8,27 % годовых на 1 января 2019 года, сегодня средняя ставка по кредитам правительства региона составила 7,59. За счет всех этих действий минфина, экономия расходов на обслуживание внутреннего долга области составит более 44 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU